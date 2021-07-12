20937 إصابة و595 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 20937 إصابة و595 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20937، مقابل 48504 السبت، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 19.09 مليون حالة.

ورصدت الصحة البرازيلية، 595 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 1205 السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 533488 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.