غدا.. نقيب المحامين يلتقي رئيس الوزراء اللبناني



يلتقي رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بمعالى رئيس مجلس الوزراء اللبناني بمكتبه في بيروت في الساعة الثانية عشرة والنصف صباح باكر الثلاثاء.



يشار إلى رئيس اتحاد المحامين العرب وصل إلى مطار بيروت أمس الأحد، وكان في استقباله نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ملحم خلف، والأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب الأستاذ عمر زين.



وغادر نقيب المحامين أرض الوطن إلى العاصمة اللبنانية بيروت بناء على دعوة من نقابة محامي بيروت للمشاركة في يوم التضامن مع النقابة المقرر له اليوم الإثنين.



ويشارك في اليوم التضامني رئيسة اتحاد نقابات المحامين في الإتحاد الأوروبي النقيبة دومينيك أتياس، رئيس المجلس الوطني لنقابات المحامين في فرنسا جيروم غافودان، نقيب المحامين في باريس، نقيب المحامين في مونبولييه، نقيب المحامين في نانتير، نقيب المحامين في ليون، نقيب المحامين في هو دوسين، نقيب المحامين في العراق.