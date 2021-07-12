كارتيرون يوافق على رحيل نجم الفريق.. طالع التفاصيل

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاستغناء عن محمد عواد حارس مرمى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تمسكه ببقاء الثنائي محمود عبد الرحيم جنش، محمد أبو جبل، وطلب عودة محمد صبحي حارس الفريق المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري.





وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك، بالاستغناء عن محمد عواد، بسبب الأزمات التي أثرها الحارس خلال الفترة الماضية، والاعتراض الدائم على جلوسه على دكة البدلاء، برغم تحذيرات الجهاز الفني بقيادة كارتيرون، وتوقيع عقوبات مالية، ولكن الحارس مصمم علي الاعتراض الدائم مما جعله خارج حسابات المدرب.





ويعتبر المدير الفني أن محمد أبو جبل، الاختيار الأول له وضمن القوام الأساسي للفريق الذي لا يمكن الاستغناء عنه، كما يعتبر محمود جنش الاختيار الثاني، حيث إنه قدم مستوى متميزا، خلال الفترة الماضية، ويرغب المدير الفني في عودة محمد صبحي إلى صفوف الفريق بعد انتهاء فترة إعارته من نادي الاتحاد.





وتبحث إدارة نادي الزمالك، عن تسويق محمد عواد والاستفادة منه ماديا، وأيضا توفير الراتب الكبير الذي يتقاضاه حارس المرمى.





والجدير بالذكر أن بيراميدز دخل في مفاوضات جادة مع محمد عواد من أجل ضمه خلال موسم الانتقالات الصيفي، في ظل إصابة أحمد الشناوي بقطع في الرباط الصليبي.





ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم 16 يوليو الحالى على ملعب النادى قبل الدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة غزل المحلة.



