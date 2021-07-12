Advertisements

تعرف على موعد ومكان جنازة كريم شقيق رامي صبري

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:11 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements


توفى اليوم، الفنان كريم صبرى، شقيق الفنان رامي صبري، نتجة تعرضه لحادث في ترعة المريوطية، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمانه اليوم عقب صلاة الظهر صلاة الظهر، وسيتم تشييع جثمانه بمقابر باب الوزير بصلاح سالم. 

وكانت الفنانة شذى قد أعلنت عن وفاة الفنان كريم صبري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

حيث كتبت: "البقاء والدوام لله كريم صبري شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمه الله، إنا لله و إنا اليه راجعون مفيش كلام نافع يتقال والله غير ان كريم حقيقي زي م ما بيتقال كان ابن موت الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب".

 


أخبار تهمك

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن معلق مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعليق مثير من هاري كين بعد خسارة نهائي يورو 2020

منذ حوالي 7 ساعات

نجم برشلونة يفكر في الرحيل

منذ أقل من ساعة

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الرئيس يوجه مناشدة للمواطنين في عيد الأضحى المبارك

منذ ساعة و نصف

عاجل من عمرو أديب بشأن تركيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 10 ساعات

خبير يفجر مفاجأة: حجم السد الإثيوبي مبالغ فيه بنسبة 300%

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ نصف ساعة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب: "مش عايز أقولكم مين بيصيف عندنا السنادي"

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:19 ص

عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

10:56 م

مستشار الرئيس يوجه مناشدة للمواطنين في عيد الأضحى المبارك

08:13 ص

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

12:09 ص

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

01:49 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي