تعرف على موعد ومكان جنازة كريم شقيق رامي صبري

أن تقام صلاة الجنازة على جثمانه اليوم عقب صلاة الظهر صلاة الظهر، وسيتم تشييع جثمانه بمقابر باب الوزير بصلاح سالم.



حيث كتبت: "البقاء والدوام لله كريم صبري شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمه الله، إنا لله و إنا اليه راجعون مفيش كلام نافع يتقال والله غير ان كريم حقيقي زي م ما بيتقال كان ابن موت الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب".











وكانت الفنانة شذى قد أعلنت عن وفاة الفنان كريم صبري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".