Advertisements

ثمانية مشروعات.. "آداب المنوفية" تشهد تخرج دفعة إعلام 2021 وسط تقييمات جيدة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:12 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements

أقام قسم الإعلام بكليه الآداب جامعه المنوفية، برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الجواد سعيد، عميد كليه الإعلام فاعليات مناقشة وتقييم مشروعات تخرج الفرقة الرابعة شعبة الإذاعة والتلفزيون لعام 2020-2021 بإشراف الدكتورة هويدا الدر الأستاذ المساعد والقائم بأعمال رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكليه الإعلام والدكتورة ولاء فايز مدرس الإذاعة بكليه الإعلام.
وقد قدم الطلاب ثمانية أفلام وثائقية ودرامية عالجت العديد من القضايا المواكبة للأحداث السياسية والاجتماعية بالمجتمع المصري.

تناول الفيلم الأول المتحف قصه حضارة الشعب المصري من خلال تجسيدها في ثلاث متاحف وتطرق الفيلم الثاني(ضحى ) إلى قضية الاتجار بالبشر أما الفيلم الثالث (الحلم العربي) فقد تناول قضية اتحاد الشعوب العربية لتحقيق السلام.

ودارت أحداث الفيلم الرابع (السر في المفتاح) حول قصص شهداء مصر خلال عشر سنوات، بينما تناول الفيلم الخامس (حلقه مفقوده) علاج المرض النفسي، أما الفيلم السادس (على الله ) فقد تطرق إلى تجسيد مهنة الصيد في القري المصرية فقد.

وتطرقت أحداث الفيلم السابع (P1) معالجة جديده لقضية فيروس كورونا من منظور عالمي ورؤية مستقبليه ومبتكره وفق أحدث تقنيات الإنتاج، وأخيرا تناول الفيلم الثامن الذي حمل عنوان (ولو ) قضايا السحر والشعوذة في المجتمع.

أعضاء لجنة التحكيم

وتشكلت لجنة التحكيم من الأساتذة الأكاديميين والإعلاميين بالقناة الأولي المصرية والقناة السادسة بوسط الدلتا، حيث ضمن من الأكاديميين كلا من الدكتورة هويدا الدر، الدكتورة ألاء فايز، الدكتورة نهى هريدي المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون.

و ضمن اللجنة كوكبة من الإعلاميين بالتليفزيون المصري وهم يوسف عابدين مذيع الأخبار بالقناة الاولي، أحمد نبيل مراسل قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، الأستاذ تامر خطاب مدير قنوات الحدث اليوم، ومن القناة السادسة بوسط الدلتا الأستاذ ناجي العيسوي نائب الرئيس التنفيذي للقناة والأستاذ قنديل محمد قنديل المخرج بالقناة.

تقييمات المشروعات

وحصد المركز الأول فيلم السر في المفتاح وفاز بالمركز الثاني فيلم المتحف وكان المركز الثالث من لفيلم "p1".

وأشارت الدكتورة هويدا الدر في ختام حفل تقييم مشروعات تخرج كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنوفية، إلى أن جميع الطلاب والطالبات قاموا بمجهود استثنائي في ظل الإجراءات الاحترازية لإنجاز مشاريعهم ميدانيًا لتقديم رسالة إعلامية هادفه تعبر عن طموحاتهم وأهدافهم المستقبلية.
ثمانية مشروعات.. "آداب المنوفية" تشهد تخرج دفعة إعلام 2021 وسط تقييمات جيدة
ثمانية مشروعات.. "آداب المنوفية" تشهد تخرج دفعة إعلام 2021 وسط تقييمات جيدة
ثمانية مشروعات.. "آداب المنوفية" تشهد تخرج دفعة إعلام 2021 وسط تقييمات جيدة
ثمانية مشروعات.. "آداب المنوفية" تشهد تخرج دفعة إعلام 2021 وسط تقييمات جيدة
ثمانية مشروعات.. "آداب المنوفية" تشهد تخرج دفعة إعلام 2021 وسط تقييمات جيدة
ثمانية مشروعات.. "آداب المنوفية" تشهد تخرج دفعة إعلام 2021 وسط تقييمات جيدة
ثمانية مشروعات.. "آداب المنوفية" تشهد تخرج دفعة إعلام 2021 وسط تقييمات جيدة
ثمانية مشروعات.. "آداب المنوفية" تشهد تخرج دفعة إعلام 2021 وسط تقييمات جيدة
ثمانية مشروعات.. "آداب المنوفية" تشهد تخرج دفعة إعلام 2021 وسط تقييمات جيدة
ثمانية مشروعات.. "آداب المنوفية" تشهد تخرج دفعة إعلام 2021 وسط تقييمات جيدة
ثمانية مشروعات.. "آداب المنوفية" تشهد تخرج دفعة إعلام 2021 وسط تقييمات جيدة
ثمانية مشروعات.. "آداب المنوفية" تشهد تخرج دفعة إعلام 2021 وسط تقييمات جيدة
ثمانية مشروعات.. "آداب المنوفية" تشهد تخرج دفعة إعلام 2021 وسط تقييمات جيدة
ثمانية مشروعات.. "آداب المنوفية" تشهد تخرج دفعة إعلام 2021 وسط تقييمات جيدة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاريع تخرج كلية الإعلام الري المصري اجراءات إحترازية

أخبار تهمك

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 10 ساعات

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب: "مش عايز أقولكم مين بيصيف عندنا السنادي"

منذ حوالي 10 ساعة

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن معلق مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 15 دقيقة

تعليق مثير من هاري كين بعد خسارة نهائي يورو 2020

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من عمرو أديب بشأن تركيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 11 ساعة

نجم برشلونة يفكر في الرحيل

منذ ساعة الا ربع

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

خبير يفجر مفاجأة: حجم السد الإثيوبي مبالغ فيه بنسبة 300%

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يوجه مناشدة للمواطنين في عيد الأضحى المبارك

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:19 ص

عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

10:56 م

مستشار الرئيس يوجه مناشدة للمواطنين في عيد الأضحى المبارك

08:13 ص

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

12:09 ص

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

01:49 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي