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عشرات القتلى والجرحى من طالبان في "عمليات تطهير" بأفغانستان

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:11 ص
قوات أفغانية
قوات أفغانية
وكالات
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قتل 26 عنصر من حركة "طالبان"، في "عمليات تطهير" نفذتها قوات الدفاع الذاتي البرية، بمحافظة قندهار بأفغانستان.

 

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، عبر حسابها على موقع تويتر: "قتل 26 إرهابيا من طالبان وأصيب 7 آخرون، في عمليات تطهير نفذتها قوات الدفاع الذاتي البرية بدعم من القوات المسلحة الأفغانية، في مقاطعتي داند وأرغنداب بمحافظة قندهار".

 

وأضافت الدفاع الأفغانية: "كما تم تدمير 6 دراجات نارية و6 قطع من أسلحتهم ومتفجراتهم".

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