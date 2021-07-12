عشرات القتلى والجرحى من طالبان في "عمليات تطهير" بأفغانستان

قتل 26 عنصر من حركة "طالبان"، في "عمليات تطهير" نفذتها قوات الدفاع الذاتي البرية، بمحافظة قندهار بأفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، عبر حسابها على موقع تويتر: "قتل 26 إرهابيا من طالبان وأصيب 7 آخرون، في عمليات تطهير نفذتها قوات الدفاع الذاتي البرية بدعم من القوات المسلحة الأفغانية، في مقاطعتي داند وأرغنداب بمحافظة قندهار".

وأضافت الدفاع الأفغانية: "كما تم تدمير 6 دراجات نارية و6 قطع من أسلحتهم ومتفجراتهم".