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الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لحسم التعاقد مع نجم موناكو

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:30 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد نادر
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رحب المحترف المغربى يوسف آيت، لاعب فريق موناكو الفرنسى، بالانضمام لصفوف نادي الزمالك بداية من الموسم الجديد.

ووفقاً لما أكدته بعض المصادر، أن جهاز الكرة بالفريق الأبيض ينتظر الضوء الأخضر من الفرنسي باتريس كارتيرون، لحسم موقف النادي من ضم اللاعب الذي يجيد يجيد أداء المهام الدفاعية فى منطقة خط الوسط.

وأوضحت المصادر أنه في حال موافقة كارتيرون واقتناعه باللاعب، سيكون هناك مفاوضات قوية من أجل ضم اللاعب، والاستفادة من عدم ارتباطه بعقد مع فريقه.

ويدخل يوسف آيت ضمن قائمة المرشحين للتواجد فى صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة، لتدعيم منطقة خط الوسط.

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