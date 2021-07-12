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مورينيو يجبر نجم روما على الرحيل

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:31 ص
مورينيو
مورينيو
محمد نادر
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أمس الأحد، أن نجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق بيدرو رودريجيز،، بات قريباً من مغادرة الدوري الإيطالي، والتوجه للملكة العربية السعودية، كخيار محتمل.

ووفقا لما أشارات اليه صحفية "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي، غير مقتنع بأداء اللاعب، مشيراً إلى أنه لن يعتمد عليه في الموسم المقبل.

وأضافت الصحفية، إلى أن هناك اهتمام كبير داخل عدة أندية في الدوري السعودي، بالإضافة إلى أندية الدوري الاميركي، من أجل الحصول على توقيع صاحب ال33 عاماً.

وكان بيدرو، قد انتقل إلى روما في سبتمبر الماضي في صفقة انتقال حر، قادماً من تشيلسي الإنجليزي.

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مورينيو روما بيدرو الدوري الايطالي

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