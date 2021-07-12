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عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:19 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى،، حالة الطقس اليوم الإثنين، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وأن يكون الطقس حارا ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأن يكون مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن تتراوح نسبة الرطوبة ما بين درجتين إلى 4 درجات.
وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل معتدلا ورطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء مع تكون شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:
القاهرة العظمى 36 والصغرى 25.
الإسكندرية العظمى 31 الصغرى 24.
مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 23.
سيوة العظمى 36 والصغرى 23.
بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25.
دمياط العظمى 32 والصغرى 25.
الإسماعيلية 38 الصغرى 23.
السويس العظمى 38 والصغرى 25.
العريش العظمى 33 والصغرى 24.
طابا العظمى 35 والصغرى 23.
سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 19.
شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29.
الغردقة العظمى 38 والصغرى 27.
الفيوم العظمى 38 والصغرى 24.
بني سويف العظمى 38 والصغرى 25.
المنيا العظمى 38 والصغرى 24.
أسيوط العظمى 38 والصغرى 25.
سوهاج العظمى 39 والصغرى 25.
قنا العظمى 40 والصغرى 26.
الأقصر العظمى 40 والصغرى 27.

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هيئة الأرصاد الطقس الأرصاد

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