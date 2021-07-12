تعرف على موعد حفل أنغام في السعودية

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفلاً غنائياً، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت الموافق 24 من شهر يوليو الجاري، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية في موسم الصيف.



وكانت آخر أعمال أنغام أغنية"هو نفس الشوق"، وهي من كلمات أسامة مصطفى وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي، وإخراج عادل جمال.



وفي سياق آخر، طرحت أنغام مؤخرًا أغنية"ودوني عند أمي"، وهي من كلمات أسامة مصطفى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشى، والكليب من إخراج عادل جمال.



والجدير بالذكر أن أنغام طرحت مؤخراً أغنية"أنا بعته كتير"، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع وميكس وماستر طارق مدكور.