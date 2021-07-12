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انطلاق تصوير فيلم"معالي ماما" في هذا الموعد
الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:25 ص
منار داود
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تستعد الفنانة بشرى لتصوير فيلمها الجديد"معالي ماما"، ومن المُقرر تصويره يوم الثلاثاء المقبل ،والفيلم اجتماعي كوميدي.
ويشارك في بطولة الفيلم محمود الليثى،و علاء مرسي، وشيماء سيف، وسامى مغاوري ومحمد على رزق ، وشريف باهر،و حسام داغر ودعاء رجب.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى هي مشاركتها في مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه خلال شهر رمضان الماضى من إخراج بيتر ميمى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى.
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