اعتقال مدبر محتمل لاغتيال رئيس هايتي

اعتقلت قوات الشرطة في هايتي، صباح اليوم الاثنين، مدبرًا محتملًا لعملية اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس.

وفي تصريحات صحفية، قال قائد الشرطة الوطنية، ليون شارل: "الشخص الأول الذي اتصل به المسلحون هو كريستيان إيمانويل سانون، الذي يقع حاليا قيد الحبس"، مضيفًا: "كان على اتصال مع شركات فنزويلية مختصة في مجال الأمن ومتمركزة في الولايات المتحدة".

ولفت قائد الشرطة الوطنية، إلى أن سانون مواطن هايتي، واصفا إياهم بأحد "مدبري خطة الاغتيال".

وكان مويس، أصيب بجروح قاتلة في هجوم مسلح على منزله وقع مساء الأربعاء، وقال المكتب الصحفي لرئيس وزراء البلاد، كلود جوزيف، إن عملية القتل نفذت على يد مرتزقة أجانب. وتم في البلاد إعلان الأحكام العرفية لمدة 15 يوما.

وقد أوضحت السلطات في هايتي، أن وحدة الكوماندوس المدججة بالسلاح، التي اغتالت مويس، كانت تضم 26 مواطنا كولومبيا بالإضافة إلى أمريكيين اثنين من أصل هايتي.