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سعد الهلالي يلقن وزير الري الإثيوبي درسا على الهواء

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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علق الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، على كلمة وزير الري الإثيوبي خلال جلسة مجلس الأمن الخميس الماضي بشأن السد، والتي قال فيها "مصر لا تشبع"، قائلا: "هو تغافل أن مصر عمرها ما مدت يدها على مخصصات الغير".

وأشار "الهلالي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الإدارة الإثيوبية الحالية هى التي تمد يدها على مخصصات الغير، لافتا إلى أن وزير الري يحاول أن يرد الجميل لإدارته ويقف بجانبه في النكوث عن اليمين الذي أقسم به أمام الرئيس السيسي والشعب المصري بأن يمس حصة مصر وفقا لعقود سابقة.

وأضاف أنه كان يتمنى من وزير الري الإثيوبي أن يذكر رئيس الوزراء الإثيوبي بقول الله "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، معلقا: "إزاي يقسم وينكث في يمينه"، متابعا: "أقسم بالله كل المذاهب الفقهية درست قضية المياه واتفقوا أن النهر الجاري لا يجوز المساس به بما يضر به، دي فطرة إنسانية".

وتابع، "لو نظرت الإدارة الإثيوبية أن نهر النيل من مخصاصاتها فعلى الإدارة المصرية أن تتطالبها بفاتورة الكوارث التي تحملها المصريون في ضياع بلاد وقرى على مدار 7 آلاف سنة"، لافتا إلى أن القاعدة الفقهية "الغنم بالغرم"، مستطردا: "لابد للدول المشاطئة تعلم أن نهر النيل هو رزق الله لهم فهو أمر طبيعي وفطري".

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