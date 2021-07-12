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اليوم..تامر حسني ضيف برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستضيف الإعلامي عمرو أديب اليوم في برنامجه "الحكاية"، الفنان تامر حسني، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة "MBC مصر".



ومن المقرر أن يتحدث تامر حسني، خلال اللقاء عن كواليس فيلمه الجديد "مش أنا" ، وعن الصعوبات التي واجهته أثناء التصوير، كما يكشف عن العديد من المفاجآت التي يعمل على تحضيراتها خلال الفترة المقبلة.



فيلم "مش أنا"، يشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني، كل من: ماجد العدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "سينرجي" وحسام حسني وأحمد دسوقي.

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