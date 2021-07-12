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إعدام 29 طن أغذية فاسدة خلال الشهر الماضي في كفر الشيخ

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن إدارة الأغذية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ قامت بتكثيف حملات المرور والمتابعة والرقابة لضبط الأسواق استعدادا لعيد الأضحى المبارك، إذ قامت إدارة الأغذية بالمرور على 395 منشأة وقامت بسحب 543 عينة مواد غذائية.

وأضافت سلام، أن الإدارة لا تدخر جهدًا في ضبط سوق الأغذية داخل محافظة كفرالشيخ وذلك للحفاظ على جودة السلع المقدمة للمواطن، مؤكدة أن الإدارة بتحرير عدد من المحاضر بلغت 229 محضر مخالفة وقامت بالتوصية بغلق 15 منشأة غذائية، كما قامت بإعدام 29229 كيلو جرام من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك وعدد 10 لتر سوائل غير صالحة للإستهلاك،

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة، أن الإدارة تسعى للحفاظ علي أمان وسلامة المنتج المقدم للمواطن، وتتبع في سبيل الوصول إلى ذلك جميع الوسائل التي تمكنها من أداء عملها المنوط بها.

فيما شهدت قرى محافظة كفر الشيخ حملات تحصين الماشية الثلاثي، ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتسمم الدموي، إضافة لأعمال الترقيم والتسجيل، ضمن الحملة القومية التي تشهدها محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، منذ بدء الحملة تم تحصين 135 ألف رأس ماشية بمدن وقرى المحافظة، مؤكدًا أن 105 لجنة تجوب قرى المحافظة، لتحصين الماشية، مشيرًا إلى أن كل رأس ماشية يتم تحصينه يحمل رقم قومي، وتتم عملية التسجيل في دفاتر خاصة بعملية التحصين.

وأضاف عبداللاه، أن المستهدف تحصين 215 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، مؤكدا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيدًا باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظرًا لزيادة الوعى البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

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حملة تموينية تموين اجراءات إحترازية أغذية فاسدة

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