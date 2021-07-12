الموت يُفجع الفنانة مروة عبد المنعم





أعلنت الفنانة مروة عبد المنعم عن وفاة عمها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت مروة عبد المنعم منشورًا قالت فيه :"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون،

عمي في ذمة الله"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مروة عبد المنعم السينمائية فيلم" قهوة بورصة مصر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد نور، ﺗﺄﻟﻴﻒ غادة حنفي، بطولة علاء مرسي، رانيا محمود ياسين، صلاح عبدالله، حسن حسني، محمد جمعة، جمال حجازي، إبراهيم طلبة ياسر الزنكلوني، لطفي لبيب.