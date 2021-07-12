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خريطة التنقيب عن الكنوز الفرعونية والرومانية بالفيوم

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
عادل خشبة
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المدن الفرعونية والرومانية بالفيوم والتى تطفو معالمها الأثرية على سطح الأرض دون حفر وعناء جعلتها بجانب أنها مزار سياحى مطمعا للبحث والتنقيب.

فبمجرد وصولك للفيوم تجد عددا من المناطق والأحياء بأسماء فرعونية تتصدر أحلام المنقبين والحالمين بالبحث عن الكنوز للوصول للثراء السريع، منها مدينة «كيمان فارس» و«طامية» و«سنورس» و«إطسا» وغيرها من المناطق المتكدسة بالسكان والمؤهولة بالمناطق الأثرية والمقابر الفرعونية.

خريطة الحفر بالفيوم جعلت مباحث الآثار تداهم مؤخرا مناطق وقرى ومنازل لتتمكن من ضبط ١٤ واقعة تنقيب عن الآثار خلال الشهر الماضى، بعد أن انتشر ما يعرف بـ «جمعيات الحفر».

آخر تلك الوقائع ما حدث الأسبوع الماضى من القبض على مساعد وزير داخلية سابق متورط و٩ آخرين جميعهم من القاهرة والجيزة فى قضية الحفر عن الآثار بقرية الخريجين، وتم مصادرة جميع المضبوطات وحبسهم ١٥ يوما فى المحضر رقم ٨٥٠ لسنة ٢٠٢١ إدارى يوسف الصديق.

أيضا تمكنت مباحث الآثار من ضبط مدير مدرسة ومهندس يتزعمان تشكيلا للبحث عن الآثار بمنطقة يوسف الصديق، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما ٥٨ قطعة يشتبه فى أثريتها، وتحرر محضر رقم ٣٥٧٢ لسنة ٢٠٢١ إدارى الفيوم، وأمرت النيابة بحبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

الخريطة الأثرية وأماكن الحفر متعددة يأتى على رأسها منطقة قوتة بمركز يوسف الصديق وقرية قارون والتى تضم معبد وقصر قارون المنهوبة آثاره.

ويأتى ثانى تلك الأماكن وأشهرهم قرية «كفور النيل» والتى تم ضبط أكثر من منزل بها يقوم أصحابها بالحفر للتنقيب عن الآثار، بجانب أنها أكثر قرية معروفة بتقليد القطع الأثرية.

ويقع ضمن المناطق الشهيرة بالحفر أيضا اللاهون ودمو وهوارة المقطع وهما مناطق أثرية سكنها الفراعنة ويكثر بها مقابر تضم مومياوات فرعونية، كذلك يكثر الحفر بمركز إطسا خاصة فى أبوجندير وقرية الغرق وبجوار بحر البنات وتعد منطقة كوم أوشيم أيضا من أشهر مناطق البحث عن الآثار بالفيوم.



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