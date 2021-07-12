بهذه الطريقة ...أحمد جمال ينعي كريم شقيق رامي صبري



نعى الفنان أحمد جمال الراحل كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري ، وذلك عن طريق نشر صورة له، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .



وعلق جمال على الصورة قائلاً :" لا حول ولا قوة الا بالله خبر محزن وفاة كريم صبري أخو رامي ربنا يرحمه ويغفرله و يصبرك على فراقه يا رامي انت والأسرة".







توفى اليوم، الفنان كريم صبرى، شقيق الفنان رامي صبري، نتجة تعرضه لحادث في ترعة المريوطية، وأعلنت الفنانة شذى الخبر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ومن المُقرر إقامة صلاة الجنازة على جثمانه اليوم عقب صلاة الظهر صلاة الظهر وتشييع جثمانه بمقابر باب الوزير بصلاح سالم.











