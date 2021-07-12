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بهذه الطريقة..نجوم الفن يساندون رامي صبري في محنته

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
منار داود
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ساند عدد كبير من نجوم الفن رامي صبري بعد وفاة شقيقه، الذي توفي أمس غرقًا في ترعة المريوطية، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى برفقة عزاء، وكان من بين هؤلاء الفنانين الذين حرصوا على رثائه:


محمد حماقي

كتب الفنان محمد حماقي، على حسابه بموقع "تويتر"، ‎‏خالص العزاء لصديقي الفنان رامي صبري في شقيقه أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.


الموزع محمد شفيق

عبّر الموزع الموسيقي محمد شفيق، عن حزنه الشديد بعد خبر وفاة كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري.

كتب محمد شفيق، من خلال حسابه الرسمي على" الفيسبوك":"كده تمشي و تسيبني بعد ما كنا بننام علي سرير واحد و نشتغل و نحلم سوا؟ .. كده تمشي و تسيب اخوك؟! .. يعني انت مش جايلي بكره زي ما كنا متفقين؟؟ .. مش هنبات سوا تاني؟ طب و شغلنا و اغانينا؟ كله راح؟ احلامنا سوا اترمت كده؟؟".

وتابع قائلاُ :"انا لله و انا اليه راجعون .. اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله”.. اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود .. انا اتدمرت بعد الخبر ده".

هاني شاكر

نشر هانى شاكر نقيب الموسيقيين تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع " تويتر "وكتب: "البقاء لله خالص التعازي للفنان رامي صبري في وفاة شقيقة كريم صبري أدعو الله أن يتغمدة برحمته ويلهم أهله الصبر و السلوان".

تامر حسني

نعى الفنان تامر حسنى كريم صبرى شقيق الفنان رامى صبرى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

ونشر تامر حسنى صورة لكريم صبرى وعلق عليها :" البقاء لله فى وفاة كريم صبرى الأخ الأصغر لصديقى واخى الفنان رامى صبرى نسالكم الدعاء والفاتحة له".

ميريهان حسين

ونعت الفنانة ميرهان حسين شقيق الفنان رامى صبري، وعلقت ميرهان حسين على صورة لـ شقيق الفنان رامى صبرى قائلة: "البقاء لله ربنا يرحمه و يصبركم يارب".

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