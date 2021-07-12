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توافد طلاب القسم العلمي على لجان امتحانات الثانوية بكفر الشيخ (صور)

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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بدأ طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة التوافد علي اللجان بمحافظة كفر الشيخ لأداء امتحان مادة "الإنجليزي"، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط اللجان لفرض الهدوء والحفاظ علي النظام، وأيضا إجراءات صحية إحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ يتم توقيع الكشف علي الطلاب والطلاب بواسطة جهاز قياس الحرارة قبل دخولهم اللجان.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن إدارات الأمراض المتوطنة وصحة البيئة بالتعاون مع مديرى الإدارات الصحية والأطقم الطبية يقومون بمتابعة مكثفة لجميع المدارس بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب بمحافظة كفر الشيخ ومتابعة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بمدارس المحافظة.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة، أنه يتم التأكد من ارتداء الطلاب والمراقبين على الامتحانات باللجان الكمامات، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، ومن النظافة العامة بها، وبدورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون على الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الآمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، بجانب المرور على خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل المستعمل منها في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخرى عن شبكة مياه الشرب، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها.

فضلا عن وجود ممرضة مع كل لجنة امتحانات لقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، وكذلك متابعة الحالة أثناء تأدية الامتحان، فضلًا عن وجود غرف عزل مجهزة فى حالة ظهور أى اشتباه أثناء اللجنة.

وأشارت الدكتورة سوسن سلام، إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المكثفة للتطهير ومتابعة الإجراءات الاحترازية بمدارس المحافظة خلال امتحانات الشهادة الثانوية بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.
توافد طلاب القسم العلمي على لجان امتحانات الثانوية بكفر الشيخ (صور)
توافد طلاب القسم العلمي على لجان امتحانات الثانوية بكفر الشيخ (صور)
توافد طلاب القسم العلمي على لجان امتحانات الثانوية بكفر الشيخ (صور)
توافد طلاب القسم العلمي على لجان امتحانات الثانوية بكفر الشيخ (صور)
توافد طلاب القسم العلمي على لجان امتحانات الثانوية بكفر الشيخ (صور)
توافد طلاب القسم العلمي على لجان امتحانات الثانوية بكفر الشيخ (صور)

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الكلمات المفتاحية

درجة حرارة ثانوية عامة امتحانات اجراءات إحترازية

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