صفوت عبدالحليم السيد يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس ديوانه "فيض من عبير" (فيديو)

أحتفل الشاعر صفوت عبدالحليم السيد، مؤخرًا بتوقيع ديوانه الأول بعنوان "فيض من عبير"، والصادر عن دار يسطرون، للنشر والتوزيع، ووقع الكاتب على كتابه داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة الـ52.









وكان لـ" الفجر الفني "، حديثا خاصًا مع الشاعر صفوت عبدالحليم السيد، حيث كشف من خلاله عن كواليس تأليفه لـ"فيض من عبير شعر"، والذي أشار إلى أن الديوان باللغة العربية الفصحى، ويتكلم عن أرقى درجات الرومانسية، ويخاطف العاطفة ووجدان المتلقى، وتبقًا لبحور الشعر الستة عشر.













وتابع أن "فيض من عبير"، أستغرق عامين حتى أستطاع الانتهاء من 25 قصيدة، لافتًا أنه تحدث من خلال الديوان عن الادب في مختلف العصور.









تجدر الإشارة إلى أن معرض هذا العام يقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ويبلغ عدد الأجنحة به 756 جناحاً، تضم 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 40 ناشراً، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 47 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (وسائل تعليمية) 27 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 98 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1.









كما يشارك في المعرض من ذوي القدرات الخاصة 5 أفراد، و11 ناشراً لمبادرة وزارة "ثقافتك كتابك"، كما يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم، ويشمل المعرض فعاليات مهمة وبارزة في البرنامج الثقافي في سبعة مسارات.



