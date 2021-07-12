في يومين فقط..عمرو دياب يتخطى الـ 3مليون مشاهدة بأغنية "الدنيا بترقص"

حققت أغنية "الدنيا بترقص" للهضبة عمرو دياب نجاحاً كببراً، حيث تخطت ال 3 مليون مشاهدة، وذلك فور طرحها بيومين على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





ويعد فيديو كليب أغنيته الجديدة "الدنيا بترقص" أولى أغاني عمرو دياب في ٢٠٢١، وظهر الهضبة خلال الأغنية في أجواء مبهجة.







يشار إلى أن أغنية "الدنيا بترقص" من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.