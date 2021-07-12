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حكمدار الدقهلية يتفقد الخدمات المكلفة بتأمين امتحانات الثانوية العامة بالمنصورة | فيديو وصور

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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تفقد اللواء سيد سلطان حكمدار أمن الدقهلية اليوم الاثنين جولة تفقدية لمتابعة تأمين سير امتحانات الثانوية العامة.

استهدفت الجولة تفقد تأمين لجنة مدرسة الشهيد المقدم أحمد حسن رشاد غنيم "مدرسة المنصورة الثانوية الجديدة بنات سابقا"، ولجنة مدرسة شجرة الدر بمنطقة مجمع مدارس آداب المنصورة.

ويؤدي، اليوم الإثنين، طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية شعبة العلمي "علوم ورياضة " في الثانوية العامة والبالغ عددهم بمحافظة الدقهلية، ٣٢ ألفا و٣٠٥ طلاب وطالبة، ما بين ٢٤٤٤٢ طالبا وطالبة شعبة علمي علوم و٧٨٦٣ طالبا وطالبة شعبة علمي رياضة على لجان الامتحانات لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وذلك وسط إجراءات احترازية وامنية مشددة.


وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أكد إنهاء استعدادات وتجهيزات مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لـ ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 2021.

وأوضح محافظ الدقهلية أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحانات ٤٧٦٧٠ طالبا وطالبة مقسمين إلى ٢٤٤٤٢ طالبا وطالبة شعبة علمي علوم و٧٨٦٣ طالبا وطالبة شعبة علمي رياضة و١٤٩٨٠ طالبا وطالبة أدبي بالإضافة إلى ٣٨٤ دبلومة أمريكية.
حكمدار الدقهلية يتفقد الخدمات المكلفة بتأمين امتحانات الثانوية العامة بالمنصورة | فيديو وصور
حكمدار الدقهلية يتفقد الخدمات المكلفة بتأمين امتحانات الثانوية العامة بالمنصورة | فيديو وصور
حكمدار الدقهلية يتفقد الخدمات المكلفة بتأمين امتحانات الثانوية العامة بالمنصورة | فيديو وصور
حكمدار الدقهلية يتفقد الخدمات المكلفة بتأمين امتحانات الثانوية العامة بالمنصورة | فيديو وصور
حكمدار الدقهلية يتفقد الخدمات المكلفة بتأمين امتحانات الثانوية العامة بالمنصورة | فيديو وصور
حكمدار الدقهلية يتفقد الخدمات المكلفة بتأمين امتحانات الثانوية العامة بالمنصورة | فيديو وصور

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حكمدار الدقهلية تأمين امتحانات اجراءات إحترازية أمن

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