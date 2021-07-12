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بعد تطعيم المعلمين ضد «كورونا».. اتجاه لعودة التلاميذ للمدارس فى العام الدراسى الجديد

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
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من بين أهم الأسئلة التى تشغل بال الأسرة المصرية حالياً حول العام الدراسى الجديد، : هل سيكون «أون لاين» من المنازل؟ وهل تم تحديد موعد بدء الدراسة بالفعل؟

بحسب المعلومات التى حصلت عليها «الفجر» فإن العام الدراسى المقبل ٢٠٢١/٢٠٢٢ سيكون من خلال الحضور بالمدارس ولن يكون «أون لاين»، وتعكف أجهزة الدولة المختلفة على تطعيم كافة المعلمين بوزارة التربية والتعليم الذين يتجاوز عددهم مليونًا و٢٠٠ ألف معلم تقريباً ضد فيروس كورونا قبل بداية العام الدراسى الجديد، خاصة أن التعليم الإلكترونى ليس قادراً بالشكل الكافى لتخريج طلاب قادرين على التعامل مع سوق العمل مستقبلاً، ويحتاج النظام التعليمى الجديد إلى سنوات ليكون ذات فائدة عالية بالنظام الإلكترونى.

وطبقا للمعلومات، فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تطعيمات المعلمين بنهاية سبتمبر المقبل، أو قبل ذلك بأيام قليلة، وهناك مقترح بأن تعود الدراسة بالمدارس ٣ أو ٤ أيام فى الأسبوع، ويتم حالياً دراسة جميع المقترحات بين مختلف الأجهزة المعنية للوصول لقرار يتم تطبيقه بشكل نهائى قبل إعلانه.

وبحسب المعلومات، فمن المحتمل أن تكون بداية العام الدراسى مطلع أكتوبر المقبل، وليس خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر بحسب قانون التعليم رقم ١٣٩، والذى ينص على أن يبدأ العام الدراسى سنوياً فى الأسبوع الثالث، لكن الأمر يختلف هذا العام وفقاً لمعطيات الواقع.

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