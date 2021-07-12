رحيل صاحب أجمل ريشة مجدت المرأة المصرية

توفى «الثلاثاء» الفنان التشكيلى عبدالعال حسن، عن عمر يناهز ٧٧ عاماً جراء أزمة صحية نقل على إثرها للمستشفى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.





وعمل الفنان الكبير رساماً للبورتريه فى عدد من الصحف والمجلات، منها مجلتا «روزاليوسف» و«صباح الخير»، وأقام العديد من المعارض فى فن البورتريه والفن التشكيلى، كما قام برسم العديد من كتب ومجلات الأطفال بمصر والعالم العربى، وأيضاً أغلفة الكتب لعدد من دور النشر الكبرى.





ولد الفنان الراحل فى ١٤ يناير عام ١٩٤٤ بمحافظة بورسعيد، وهو حاصل على بكالوريوس فنون جميلة قسم تصوير من جامعة القاهرة عام ١٩٦٦، وأصبح عضواً فى العديد من النقابات، منها نقابة الفنانين التشكيليين، ونقابة الصحفيين.‎





قيل عنه أنه صاحب أجمل بورتريهات مجدت وخلدت المرأة المصرية، وممن شكلوا وجدان أجيال كثيرة، تربت على قراءة مجلة صباح الخير بانتظام.



