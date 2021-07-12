مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

كشف الدكتور زكي البحيري، أستاذ بجامعة المنصورة وخبير الدراسات الإفريقية، عن حقيقة وجود مشاكل في السد الإثيوبي هندسيا، مشيرا إلى أن السد الإثيوبي يواجهه مشاكل هندسية بسبب كبر حجمه عن الوضع الطبيعي، حيث أن ارتفاعه حوالي 145 مترا، وعرضه 1800 متر، منوها بأن أحد أساتذة الهندسة الميكانيكية الأجانب أكد أن سعة السد مبالغ فيه بنسبة 300%، ويجب تقليصه للثلث، ويجب تخفيض ارتفاعه إلى 85 متر كحد أقصى.



وأشار "البحيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم يستهدفون توليد 6 آلاف ميجاوات، معلقا: "ده مش هيحصل"، موضحا أن عدد التوربينات انخفض إلى 12 توربينة، ولن يولد كهرباء أكثر من 3500 ميجا وات، وهذا يؤكد أن السد ليس هدفه توليد الكهرباء فقط"، منوها بأن السد الإثيوبي سيؤدي إلى تناقص في مياه النيل، حيث سيحدث تناقص لمصر بسبة 8 مليار متر مكعب، والسودان 6 مليار متر مكعب لمدة 7 سنوات وهى سنوات الملىء.



ونوه بأن السد الإثيوبي مقام في منطقة بها فالق زلزالي بمنطقة الأخدود الإفريقي، وهناك خبراء أعلنوا أن هذه المنطقة تعرضت لنحو 10 آلاف زلزال خلال الـ 30 عاما الماضية، وأن العمر الافتراضي للسد لا يتخطى 50 عاما، معلقا: "السد الإثيوبي لا يتحمل ملء 74 مليار متر مكعب".



ولفت إلى أنه لو انهار سد النهضة بشكل كلي وكان ممتلىء بشكل كاما، فأنه يعني دمار مصر والسودان، حيث أن في حالة انهياره ستنهار بسببه 3 سدود منها روصيرص ومروي نهائيا، معتبرا أن السد بحجمه الحالي يعتبر قنبلة موجهه ضد مصر.

