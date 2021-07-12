مسئول بالثقافة يتحرش بموظفة أسيوط وعائلتها تحتل المركز

علمت «الفجر» أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، قامت بإقالة مسئول بارز خلال اجتماع مع قيادات الوزارة الأسبوع الماضى، وأنها أبلغته قائلة «أنا كنت سعيدة بوجودك، بس أنت خلاص هتبقى مش موجود معانا»، وهو ما أثار دهشة الحضور خاصة أن القرار يأتى تزامناً مع فعاليات معرض الكتاب، والمقال أحد المسئولين البارزين بقطاع الثقافة.





وبحسب المعلومات التى حصلت عليها «الفجر» فإن خلفية القرار تعود لقيام هذا المسئول بزيارة لمحافظة أسيوط الأسبوع الماضى لتفقد قصور الثقافة، وأثناء الجولة حدثت مشادة بينه وبين إحدى الموظفات وصلت إلى حد قيامه بدفعها بيديه أسفل كتفيها وهى فى مواجهته، ما جعل الأمر يتطور قائلة له: «مش هسيبك»، وقامت بالاتصال بذويها وأبلغتهم بما حدث.





وطبقا للمعلومات، قام الموظفون بتهريب المسئول قبل وصول أسرتها وتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، وبالفعل بعد وصول أسرة الفتاة احتلت قصر ثقافة أسيوط مطالبة بالتحقيق مع الشخص الذى اعتدى على ابنتهم.





وتشير المعلومات إلى أن إحدى الجهات السيادية تدخلت لحل الأمر وإنهاء الأزمة، وتواصلت مع وزيرة الثقافة وأبلغتها بما حدث، وبناء عليه قامت الوزيرة باستبعاده من منصبه.







