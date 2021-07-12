بهذه الطريقة..أحمد فهمي يروج لفيلمه الجديد "العارف"





شارك النجم أحمد فهمي، مع جمهوره صورة بوستر فيلمه الجديد "العارف" خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" .



وعلق فهمي على البوستر قائلاً: "باقي من الزمن ٣ أيام .. راضي فيلم العارف ١٤-٧ في السينمات".



يذكر أن "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

