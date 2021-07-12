«العاصمة الإدارية» تتسلم من المطورين باقى أقساط الأراضى المتعاقد عليها





تلقت شركة العاصمة الإدارية خلال الأيام الماضية، أقساط الأراضى الخاصة بعدد من المشروعات العقارية المتعاقد عليها من قبل المطورين، وسددت إحدى الشركات خلال الأسبوع الماضى ٤٧٠ مليون جنيه، قيمة ٣ أقساط لأرض مشروعها.





كما سددت شركة أخرى باقى أقساطها ليصل الإجمالى إلى نحو ٩٠٪ من قيمة الأرض، وتتابع وزارة الإسكان الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، ومنها منطقة الأعمال المركزية، ومشروع الحدائق المركزية، والحى السكنى الثالث «كابيتال ريزيدانس»، والحى السكنى الخامس «جاردن سيتى الجديدة».







