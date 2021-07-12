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حالة الطقس اليوم الإثنين 12-7-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر

الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الاثنين 12-7-2021، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات. 
 
كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى  والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الاثنين تسجل القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

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