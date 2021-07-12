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خلال أسبوع.. توقيع الكشف الطبي على 4224 مريض في "جلدية كفر الشيخ"

الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن مستشفى الجلدية بكفر الشيخ قامت بتوقيع الكشف الطبي على 4224 مواطن خلال الأسبوع الماضي، كما قامت بتوقيع الكشف الإقتصادي على عدد 152 مريضا.

وأشارت سلام، إلى أن صيدلية المستشفى قامت بتوفير بعض الأدوية الهامة مثل دواء الديكالديرم الذي يستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق وذلك لكونه آمن وفعال، كما قامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 19 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق.

وأضافت وكيلة وزارة الصحة، أن قسم التحاليل بالمستشفى قد قام بعمل 41 تحليل تنوع بين تحليل بول وبراز وتحليل هيموجلوبين، وقام القسم الداخلي بالمستشفى بمتابعه 6 حالات لشمانيا وصدفية، كما أنه تم قد تم صرف علاج شهري لعدد 56 مريض متردد للجذام، وقام قسم الأشعة بعمل 201 حالة بجلسات الناروباند، كما تم عمل 200 حالة كي بالتبريد لمرض السنط وعين السمكة والزوائد الجلدية.

و أشارت الدكتورة سوسن سلام، إلى أن مستشفى الجلدية تمارس دورا هاما في المنظومة العلاجية بكفرالشيخ وأشارت بمجهودات الفريق الطبي بالمستشفى كما حثتهم إلى بذل مزيد من الجهد لخدمة المواطنين.

ومؤخرا، فقد أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أنه قد تم إعتماد وحدتى طب الاسرة بالحوة التابعة لإدارة بيلا الصحية بنسبة 98% ووحدة المناوفة التابعة لإدارة الحامول الصحية بنسبة 99% بإعتماد الوسام بعد المرور عليها من قبل فريق الوزارة لتنظيم الأسرة وتقيميهما وإجتيازهما للمعايير الموضوعة من قبل الوزارة.

يذكر أن إدارة تنظيم الأسرة قامت بتجهيز الوحدات وتدريب الفريق الطبى من أطباء وتمريض على المعايير. الموضوعة لإعتماد الوسام وتم المرور عليهما والتأكد من إلتزامهما وإجتيازهما للتدريب، وبذلك يبلغ عدد الوحدات التى تم إعتمادها لهذا الإسبوع ثلاثة وحدات صحية.

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