الكهرباء تكشف جهود الدولة لتطوير شبكات التوزيع خلال 3 سنوات

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدولة المصرية تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية في قطاع الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائية ومنع حدوث أي تذبذب في التيار الكهربي، مضيفا: "فيما يخص مطروح والساحل الشمالي، فإن هناك 270 ألف مشترك دائم بخلاف الزائرين، وتم رصد 2.1 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في المنطقتين في السنوات السبع الماضية".

وأضاف "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، "زودنا في شبكات الجهد المتوسط أكثر من 2300 كم، وشبكات الكابلات الأرضية بأكثر من 3 آلاف كم، وخطوط هوائية جهد منخفض بأكثر من 2500 كم".

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن الوزارة تحرص على برامج الصيانة من أجل الحفاظ على الأصول والتأكد من جاهزية المهمات الكهربية، لافتًا أن كل عام يشهد خطة استثمارية ذاتية جديدة يتم مراجعتها، ومتابعة ما يتم تنفيذه فيها للوصول إلى التطوير المطلوب.

وتابع أنه تم ضخ نحو 36 مليار جنيه في السنوات الثلاث الماضية لتطوير شبكات التوزيع، بواقع 12 مليار جنيه في السنة الواحدة، بعد ان كان يستثمر فيها ما يتراوح بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه، بما يوازي 12 ضعفا.

