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قرار عاجل من النيابة في واقعة غرق شقيق الفنان رامي صبري

الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة بتشريح جثة الفنان كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، للكشف عن سبب وفاته بعد غرقه أمس الأحد، في ترعة المريوطية.

هذا، وتوفى شقيق المطرب رامي صبري، غرقًا في ترعة المريوطية، بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات حول الحادث، أن الفنان الشاب كان يعاني من الإدمان، وأجبره أهله على البقاء في مصحة للتعافي من الإدمان إلا أنه لم يتحمل البقاء فيها، وحاول الهروب منها، حيث تسلق السور وألقى نفسه في ترعة المريوطية ما أسفر عن وفاته غرقا.

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نيابة رامي صبري حوادث جثة ترعة المريوطية النيابة

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