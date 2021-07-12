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6 أرقام مبشرة عن وضع كورونا في مصر.. اعرفها

الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
محمد العطار
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طرحت عدد من الأرقام المبشرة عن وضع فيروس كورونا في مصر على الساحة خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد أن مسار الوباء في البلاد بدأ يتراجع بالتزامن مع توفير اللقاحات من قبل الجهات المختصة.


وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.


وفيما يلي يقدم "الفجر" الأرقام المبشرة عن وضع كورونا في مصر وكذلك اللقاحات بالبلاد:

- تشهد البلاد تراجع في عدد الإصابات حيث سجلت في الساعات الأخيرة 117 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الذين أصيبوا بالوباء 283102 حالة.

- تراجع منحى الوفيات خلال الفترة الأخيرة حتى سجلت وزارة الصحة 13 حالة وفاة فقط ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 16396 حالة.

- شهدت المستشفيات خروج 656 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 218412 حتى اليوم.

- مصر ستستقبل 25 مليون جرعة تدريجيا من لقاح جونسون آند جونسون، من الاتحاد الأفريقى، حسب تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية.

- أعلنت وزارة الصحة عن وصول نحو 2 مليون جرعة من لقاح فايزر هذا الأسبوع، إلى جانب مواد خام تكفي لتصنيع 10 مليون جرعة من لقاح فاكسيرا سينوفاك.


وعلى جانب آخر، قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزارة الصحة للأبحاث، إن هناك اتفاقيات على تصنيع عديد من اللقاحات سواء الخاصة بكورونا أو بالأطفال داخل مصانع فاكسيرا، مشددة على أن مصر تتجه إلى الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، وأن مصر فى طريقها للحصول على لقاح فايزر وجونسون آند جونسون.

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