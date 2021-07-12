بهذه الطريقة.. زوج أحلام يرد على شائعة طلاقهما

حرصت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وزوجها لاعب الرالي القطري مبارك الهاجري، على الرد بطريقة غير مباشرة، على شائعة طلاقهما.



ونشر زوج أحلام صورته معها عبر حسابه معلقًا: "يا حبيبتي يالغالية أم فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي"



لترد عليها أحلام "ويا عمري وروحي يا مبارك يا صديق عمري وحبيبي وتاج راسي".





يُذكر أن أحلام طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي بعنوان "فدوة عيونك"، وضم 20 أغنية، وتعاونت فيه مع الملحن محمود خيامي، في عدد من الأغاني المصرية، كما تعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين منهم الشاعر تركي آل الشيخ والملحن عزوف والشاعر دايم السيف والأمير خالد الفيصل والملحن طلال والموزع خالد عز.