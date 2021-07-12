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تعرف على آخر رسالة أرسلها شقيق صبري لصديقه قبل وفاته

الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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توفى اليوم، الفنان كريم صبرى، شقيق الفنان رامي صبري، نتجة تعرضه لحادث في ترعة المريوطية، اعلنت الفنانة شذى الخبرعبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".


وكشف صديق مقرب لكريم صبري شقيق رامي صبري، عن آخر رسالة تلقاها من الشاب الراحل، التي تحدث فيها عن الموت، وجاء نصها كالآتي: "شوف القصة دى حلوة أوي وهتنفعك أوي، حوار خيالي من شاب من أهل الدنيا وشاب من أهل الآخرة:

دنيا: إزيك يا صاحبي وحشتني.

آخرة: الحمد لله وانت كمان.

دنيا: يا بختك ارتحت أوي.. الدنيا بقيت صعبة جدًا، أنا بحسدك.

آخرة: صعبة؟.. انت شايف كدا، شايف اللي أنا فيه راحة.
دنيا: آه طبعًا.. الواحد مطحون ومش مرتاح، والهم راكبه على طول.

آخرة: هم إيه اللي راكبك؟.. والله ما انت فاهم حاجة، كنت بقول زيك، ويا ريتنى أرجع وأعيش كل الهموم بس أرجع، أنا اللي بحسدك.

دنيا: يا للدرجة دي، طب ليه بتقول كدا؟.. دا أنا فاكرك مرتاح.
آخرة: عارف يا صاحبي أنا كنت شايف الدنيا دي غلط أوي، كنت ناسي حاجة اسمها موت.. موت يعنى هتقابل ربك، مش موت يعني ترتاح، مش قادر أوصف لك لما فجأة كنت قاعد ومكنتش تعبان ولا بشتكى من أي حاجة، وفجأة ظهر قدامي ملائكة وجسمي عامل زي اللي اتخدر، مش عارف أعمل حاجة، وملك الموت واقف عند راسي، كنت عايز أقول له ادينى خمس دقايق بس أصلي ركعتين توبة لربنا عن أي غلطة، بس خلاص"





ستقام صلاة الجنازة على جثمان كريم صبري اليوم عقب صلاة الظهر صلاة الظهر وتشييع جثمانه بمقابر باب الوزير بصلاح سالم. 

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