روسيا تسجل 25140 إصابة جديدة بكوفيد -19

أبلغت روسيا عن 25140 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19، اليوم الاثنين، بما في ذلك 5403 حالة في موسكو، ما رفع الحصيلة الوطنية الرسمية منذ أن بدأ الوباء إلى 5808473.





قالت فرقة العمل الحكومية المعنية بفيروس كورونا إنه لقي 710 شخص حتفهم لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع عدد القتلى على المستوى الوطني إلى 143712. واحتفظت وكالة الإحصاء الفيدرالية بإحصاء منفصل وقالت إن روسيا سجلت حوالي 290 ألف حالة وفاة مرتبطة بـ COVID-19 من أبريل 2020 إلى مايو 2021





وفي وقت سابق، أبلغت روسيا، السبت، عن 752 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهي أكبر نسبة مؤكدة في يوم واحد منذ بدء الوباء، مما رفع عدد الوفيات على المستوى الوطني إلى 142253.



