Advertisements

"ارتفاع الحرارة وأتربة".. اعرف تفاصيل طقس البحرين اليوم

الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 12-7-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في البحرين 
 
قالت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم في المملكة حار مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق ويكون حسن بوجه عام هذه الليلة.

وأشارت النشرة إلى أن حالة الرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتزداد سرعتها من 12 إلى 17 عقدة أحيانا وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار مع تحذير من سرعتها.

وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

أخبار تهمك

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعليق مثير من هاري كين بعد خسارة نهائي يورو 2020

منذ حوالي 9 ساعات

سعد الهلالي يلقن وزير الري الإثيوبي درسا على الهواء

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة يفكر في الرحيل

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من النيابة في واقعة غرق شقيق الفنان رامي صبري

منذ أقل من ساعة

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

منذ ساعة و 15 دقيقة

مستشار الرئيس يوجه مناشدة للمواطنين في عيد الأضحى المبارك

منذ حوالي 3 ساعات

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

منذ أقل من ساعة

تعرف على الترتيب النهائي لهدافي كأس أمم أوروبا 2020

منذ ربع ساعة

الموت يُفجع الفنانة مروة عبد المنعم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة مدوية على رادار برشلونة

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

10:56 م

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

10:04 ص

عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

09:19 ص

صفقة مدوية على رادار برشلونة

10:30 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي