ننشر تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 12-7-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم الإثنين صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وحارا ومغبرا أحيانا نهارا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة شرقا وشمالا مثيرة للغبار والأتربة وستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.





وأشار المركز في نشرته اليومية إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:23 والثاني عند الساعة 02:01 والجزر الأول عند الساعة 09:46 والثاني عند الساعة 20:16 ، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا أيضا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:49 والثاني عند الساعة 22:54 والجزر الأول عند الساعة 17:44 والثاني عند الساعة 05:35 .



