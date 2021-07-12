في عيدهما.. كنيسة الرسولين بطرس وبولس تستعد ليوم ميلادها



ويتم التدشين بعد انتهاء أعمال البناء والتشطيبات النهائية وتثبيت الأيقونات بها، وهي رحلة طويلة نسبيًا، استغرقت ١١ عامًا سبقها خدمة رعوية للقس يوحنا عبد الملاك كاهن الكنيسة بمدينة النوبارية، بلغت ثماني سنوات.



وتوجد بالكنيسة، كنيستان الأولى بالدور الأول وهي على اسم الشهيد مارجرجس، والثانية بالدور الثاني وهي على اسم الرسولين بطرس وبولس.

تستعد كنيسة الرسولين بطرس وبولس بمدينة النوبارية الجديدة لتدشينها اليوم بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وذلك في مناسبة عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم.