البابا تواضروس يدشن كنيسة الرسولين بطرس وبولس بالنوبارية



وكنيسة "الرسولين" هي كنيسة جديدة حاصلة على ترخيص ببنائها منذ عام ٢٠١٣ وجرت عمليات البناء والتشطيبات النهائية بها وانتهت الشهر الجاري قبيل تدشينها اليوم بيد قداسة البابا وتسعة من أحبار الكنيسة.



وبدأت صلوات التدشين في السابعة من صباح اليوم، حيث تدشين أربعة مذابح وحضن الآب بالهياكل الأربعة وأيقونات الكنيسة ومعموديتها.



والمذابح الأربعة التي تم تدشينها، هي:



*مذبح على اسم الشهيد مارجرجس الروماني في الكنيسة التي تحمل اسمه في الدور الأول. كما تم تدشين المعمودية بالكنيسة ذاتها.



* ثلاثة مذابح بكنيسة الرسولين بطرس وبولس بالدور الثاني:



- المذبح الرئيس على اسم الرسولين بطرس وبولس.

- المذبح البحري على اسم القديس مارمرقس الرسول.

- المذبح القبلي على اسم القديس يوحنا الحبيب.



شارك في التدشين إلى جانب نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، ثمانية من الآباء الأساقفة، هم أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر والأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديري القديس الأنبا توماس بالخطاطبة وسوهاج والشهيد مار بقطر بالخطاطبة، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم كنيسة الرسولين بطرس وبولس بمدينة النوبارية التابعة لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك في مناسبة عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم.