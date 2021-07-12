تفاصيل شخصية أحمد داوود في فيلم "هيصة"







فيلم " هيصة" من تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، وإخراج عثمان أبو لبن.



وفي سياق آخر، ينتظر أحمد داوود حالياً عرض فيلمه الجديد "يوم 13" وهو بطولة دينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وغيرهم من النجوم.



يستعد الفنان أحمد داوود لتصوير فيلمه الجديد "هيصة "، ويجسد خلاله دور لاعب كرة قدم، ويجرى حالياً اختيار باقي الأبطال.