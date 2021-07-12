"تحيا مصر": نقدم منتجات الدعم الغذائي لـ8 ملايين شخص سنويا

قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن القوافل الغذائية لرعاية الأيتام والمسنين هي جزء من محور الحماية الاجتماعية الذي يعتبر إحدى المحاور الستة التي يعمل عليها الصندوق للوصول إلى كل الأشخاص المستحقين للدعم، موضحًا أن الصندوق أطلق مبادرة "بالهنا والشفا" بهدف الوصول بالدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية عبر فترات متقاربة طوال العام، لافتا إلى أنهم يقدمون منتجات الدعم الغذائي لـ8 ملايين شخص سنويا.





وأضاف "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن الصندوق ينظم قوافل نوعية، ففي فترة من الفترات كان يستهدف المرأة المعيلة بشكل عام في كل محافظات الجمهورية، حتى يكون لها دخل ثابت يعينها على الأعباء المعيشية.





وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أن الهدف من القوافل التي أطلقها الصندوق بالأمس تستهدف تنفيذ استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بتوفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، وبخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى، حيث استهدف الصندوق عددا من دور رعاية الأيتام ودور المسنين، وغيرها من الاماكن النوعية التي تقدم خدمات لبعض الفئات المستحقة للمجتمع.



