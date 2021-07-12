"بعدك غصة"..بهذه الكلمات دنيا عبد العزيز تُعلن اشتياقها الشديد لوالدتها الراحلة

أعلنت الفنانة دنيا عبد العزيز عن اشتياقها الشديد لوالدتها الراحلة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت دنيا عبد العزيز صورة لها برفقة والدتها الراحلة، وعلقت عليها قائلة :" ١٥ شهر، الله يعلم أن بعدك غصة، والله يعلم أن رؤيتك المنى".



وفي سياق آخر، تشارك الفنانة دنيا عبد العزيز حاليًا في مسلسل "الحرير المخملي"، وهو بطولة داليا مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، هالة فاخر، طارق صبري، وكوكبة مميزة من النجوم، والمسلسل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، شادى أسعد، حمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.