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"الاتصالات": 100 مليون مشترك بالهاتف المحمول بنهاية مارس

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
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كشف التقرير الشهرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن اقتراب حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول إلى 100 مليون، حيث سجل حجم الإشتراكات نحو 99.82 مليون بنهاية مارس 2021 بمعدل انتشار بلغ 97.59% مقارنة بنحو 98.84 مليون اشتراك في فبراير 2021 و  96.42 مليون اشتراك في مارس 2020.


فيما ارتفع عدد مستخدمى الانترنت عن طريق المحمول الى 55.98 مليون مستخدم بنهاية مارس 2021 مقارنة بنحو 54.65 مليون مستخدم بنهاية فبراير 2021 و 40.70 مليون اشتراك في مارس 2020، كذلك وصلل عدد مستخدمى USB Modem  الى نحو 3.30 مليون بنهاية مارس 2021 مقارنة بنحو 3.28 فى فبراير 2021 و 2.43 فى مارس 2020.


و نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادى؛ وأظهرت مؤشرات القطاع خلال العام المالى الماضى؛ ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 4.4%، وارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه، ونمو الصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار.

 وحافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا لعامين متتالين؛ ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالى الجارى نحو 16%.



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