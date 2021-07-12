Advertisements

موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2020-2021، يوم السبت القادم الموافق 17 يوليو الحالي.


وتنطلق مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مُركب محمد الخامس في المغرب.


وكان المارد الأحمر صعد للمباراة النهائية بعد تخطيه الترجي التونسي بهدف نظيف في الذهاب على ملعب رادس، وبثلاثية نظيفة في الإياب بمصر.


بينما كايزر تشيفز حقق المفاجأة وصعد لأول مرة في تاريخه لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أقصي الوداد البيضاوي المغربي، بهدف نظيف في المغرب ذهابًا، وتعادلا سلبيًا في جنوب أفريقيا.


يذكر ان الأهلي توج بلقب الشامبيونزليج الإفريقي الموسم الماضي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك في النهائي بهدفين مقابل هدف، على ملعب القاهرة الدولي، يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز فريق كايزر تشيفز الأهلي ضد كايزر تشيفز

أخبار تهمك

تعليق مثير من هاري كين بعد خسارة نهائي يورو 2020

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على الترتيب النهائي لهدافي كأس أمم أوروبا 2020

منذ 13 دقيقة

سعد الهلالي يلقن وزير الري الإثيوبي درسا على الهواء

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

منذ ساعة و 13 دقيقة

مستشار الرئيس يوجه مناشدة للمواطنين في عيد الأضحى المبارك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 11 ساعة

الموت يُفجع الفنانة مروة عبد المنعم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ أقل من ساعتين

صفقة مدوية على رادار برشلونة

منذ ساعة الا ربع

قرار عاجل من النيابة في واقعة غرق شقيق الفنان رامي صبري

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

نجم برشلونة يفكر في الرحيل

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 12 ساعة

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

دوري أبطال إفريقيا| الوداد يسقط في ملعبه أمام كايرز تشيفز بهدف

موعد مباراة الإياب بين الوداد وكايزر تشيفز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

موعد مباراة الإياب بين الوداد وكايزر تشيفز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

10:56 م

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

10:04 ص

عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

09:19 ص

صفقة مدوية على رادار برشلونة

10:30 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي