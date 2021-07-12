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فيلم "Silhouette" في مهرجان lift-off البريطاني.. التفاصيل

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
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يستعد فيلم " Silhouette"، بطولة مجموعة من الشباب الصاعدة في مجال التمثيل، للمشاركة في مهرجان lift-off البريطاني، في دورته المقبلة.


فيلم " Silhouette"، يتحدث عن عن شاب عشريني غير مستقر نفسيا يعاني من صدمة في طفولته، يخاف المجتمع والعالم الخارجي، يعيش وحده في بيته الصغير، فكيف سيعيش بدون مساعدة من الخارج؟ كيف سيأكل؟ ومما يعاني من صراعات داخليه؟ وهل سيتغلب على خوفه؟ بالإضافة إلى طرح العديد من الافكار الاسئلة من الواقع الذي يعيشه كل شاب في سن العشرين. 



والفيلم تعاون على صناعته وبطولته مجموعة من الشباب الصاعدين في مجال التمثيل، وهم محمد سعيد، عبد الرحمن محمود، عبد الرحمن حسام، ومن إخرج جهاد الاكحل، ومونتاج على محمد، وموسيقى تصويرية الفريد ايهاب.

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