فيلم "Silhouette" في مهرجان lift-off البريطاني.. التفاصيل





يستعد فيلم " Silhouette"، بطولة مجموعة من الشباب الصاعدة في مجال التمثيل، للمشاركة في مهرجان lift-off البريطاني، في دورته المقبلة.









فيلم " Silhouette"، يتحدث عن عن شاب عشريني غير مستقر نفسيا يعاني من صدمة في طفولته، يخاف المجتمع والعالم الخارجي، يعيش وحده في بيته الصغير، فكيف سيعيش بدون مساعدة من الخارج؟ كيف سيأكل؟ ومما يعاني من صراعات داخليه؟ وهل سيتغلب على خوفه؟ بالإضافة إلى طرح العديد من الافكار الاسئلة من الواقع الذي يعيشه كل شاب في سن العشرين.











