فريق طبي بمستشفى عين شمس التخصصي ينجح في حقن طفل مريض بضمور العضلات بالعلاج الأغلى في العالم





وذلك تحت إشراف أ.د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أ.د. اشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وأ.د.علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وأ.د وليد أنور عبد المحسن مدير عام مستشفي عين شمس التخصصي،أ.د. هشام أنور نائب مدير مستشفي عين شمس التخصصي.



ضم الفريق الطبي الأستاذ الدكتور هاني عارف

أستاذ ورئيس قسم أمراض المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة ناجية على أستاذة أمراض المخ والأعصاب، ومديرة وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس، بالإضافة إلى فريق مدرب علي أعلى مستوى من الأطباء والتمريض، كما شارك في الفريق، مسئولى مكافحة العدوى والصيدلة الاكلينيكيه.



وأوضحت أ.د. ناجية علي، أن هذا الطفل يعد الطفل المصرى الثانى الذي يحصل علي هذا العقار مجانًا من شركة نوفارتس للعلاج الجينى، والتى تقدم فرص للحصول على الدواء مجانا في الدول التي لم يتم تسجيل الدواء بها وتضع شروطا لاختيار الأطفال المرضى منها ألا يزيد عمر الطفل عن عامين وأن تكون الطفرة في الجين الأول، مشيدة بدور شركة نوفارتس مصر في حصول الطفل علي هذا العقار.



وأضافت أن العلاج الجينى لمرض ضمور العضلات الشوكى، يعتمد علي نقل جين مصنع صفاته شبيهه بالجين السليم، مما يساعد علي التحسن لمرضي ضمور العضلات، مشيرة إلي أن هذا العقار يعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي ولمرة واحدة فقط تحت سن عامين.



وأكدت أ.د. ناجية على أن حالة الطفل مستقرة، وأنه تم إجراء تقييم وظيفى للحالة قبل الحقن، وسيكون هناك تقييم كل ثلاثة أشهر بعد الحقن، موضحة أن التحسن في مثل هذا العمر يكون في غضون ستة أشهر.



من جانبه أكد أ.د. هشام أنور نائب مدير مستشفي عين شمس التخصصي أن حقن الطفل يأتى استكمالا لسياسة مستشفيات جامعة عين شمس في علاج أمراض الضمور العصبي والعضلي، حيث كان لمستشفي عين شمس التخصصي السبق في استخدام هذه النوعية من العلاجات، حيث نجحت في وقت سابق بإعطاء نفس العقار الجينى مجانًا للطفل ( ريان ) والذي يعد أول طفل مصرى مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكى يتلقى هذه النوع من العلاج الجينى.



وأضاف أنه تم إنشاء وحدة متكاملة بمستشفى عين شمس التخصصى لعلاج أمراض الضمور العصبي والعضلي، مؤكدا أن الوحدة ستسعى خلال الفترة القادمة في تدبير العلاج بهذا العقار الجينى الذي يعد الأول من نوعه في العالم والأغلى سعرا لمزيد من الحالات.



يذكر أن ضمور العضلات الشوكي (SMA) مرض وراثي يدمر بشكل تدريجي الخلايا العصبية الحركية في جذع الدماغ والحبل الشوكي والتي تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية مثل «التحدث، المشي،التنفس، البلع»، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وضمورها.

نجح فريق طبي من مستشفي عين شمس التخصصي التابعة لجامعة عين شمس، بحقن طفل مريض بضمور العضلات الشوكي بعمر عام وعشرة أشهر بعقار جينى مخصص لعلاج المرض والذي يعد الأغلى من نوعه في العالم حيث تبلغ تكلفته ما يقرب من 34 مليون جنيه.