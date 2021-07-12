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محكمة أمن الدولة الأردنية تفرض عقوبة السجن 15 عاما على "الشريف" و"عوض الله"

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:05 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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فرضت محكمة أمن الدولة الأردنية، عقوبة السجن 15 عاما على الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله.

 

واتهمت المحكمة الأردنية، باسم عوض الله بمناهضة نظام الحكم في الأردن، وزعزعة أمن واستقرار المجتمع الأردني وإثارة الفتنة.

 

وقد بدأت اليوم الاثنين، جلسة النطق بالحكم في "قضية الفتنة" بالأردن، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقالت محكمة أمن الدولة بالأردن، إن المتهمين سعيا لإحداث الفوضى والفتنة في المجتمع الأردني.

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الكلمات المفتاحية

قضية الفتنة جلسة النطق الأردن

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