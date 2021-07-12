تعرف على الترتيب النهائي لهدافي كأس أمم أوروبا 2020

أسدل الستار على منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بحصد المنتخب الإيطالي للقلب البطولة على حساب المنتخب الإنجليزي، بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح بواقع ثلاث ركلات لاثنين.









وتوج الثنائي كريستيانو رونالدو، مهاجم منتخب البرتغال وباتريك شيك نجم التشيك، بجائزة هداف بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بعدما أنهى كل منهما البطولة وفي رصيده 5 أهداف سجلها خلال مشوار منتخب بلاده في بطولة اليورو.









فيما جاء في المرتبة الثالثة لهدافي اليورو كل من هاري كين هداف إنجلترا، وروميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا، وفروسبيرج لاعب وسط السويد، وكريم بنزيما بواقع 4 أهداف لكل لاعب.









وجاء ترتيب هدافي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) على النحو التالي:





1- كريستيانو رونالدو – البرتغال – 5 أهداف

2- باتريك شيك – التشيك – 5 أهداف

3- إيميل فورسبيرج – السويد – 4 أهداف

4- كريم بنزيمة – فرنسا – 4 أهداف

5- روميلو لوكاكو – بلجيكا – 4 أهداف

6- هاري كين – انجلترا – 4 أهداف.

7- جورجينو فينالدوم – هولندا – 3 أهداف.

8- رحيم ستيرلينج – انجلترا – 3 أهداف.

9- روبرت ليفاندوفسكي – بولندا – 3 أهداف.

10- كاسبر دولبرج – الدنمارك – 3 أهداف.

11- ألفارو موراتا – اسبانيا – 3 أهداف.

12- شيردان شاكيري – سويسرا – 3 أهداف.

13- هاريس سيفيروفيتش – سويسرا – 3 أهداف.

14 – مانويل لوكاتيلي – ايطاليا – هدفين.

15- بابلو سارابيا – اسبانيا – هدفين.